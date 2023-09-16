Дарья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрена Николаева
Отец ребёнка: Николай Семенов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Николай Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николай Семенов
Смерть
Неизвестно