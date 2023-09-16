Дарья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Матрена Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Николай Семенов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Николай Семенов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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