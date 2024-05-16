Поляков Андрей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Киряхно) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1987

Дочь: Прохоренко (Полякова) Валерия Андреевна

Мать ребёнка: Полякова (Киряхно) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
19.07.1990

Сын: Поляков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Полякова (Киряхно) Наталья Ивановна

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