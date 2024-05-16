Поляков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1987
Дочь: Прохоренко (Полякова) Валерия Андреевна
Мать ребёнка: Полякова (Киряхно) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1990
Мать ребёнка: Полякова (Киряхно) Наталья Ивановна