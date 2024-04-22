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Ордин Савва Симонович

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ордин Симон Пантелеевич

Мать: Ордина 1-Я Жена

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ксения Саввична

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Ордин Феофилакт (Филат) Саввич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Корзникова Анна Савельева (Саввична?)

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ордин Степан Саввич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Екатерина Саввична

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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