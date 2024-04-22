Ордин Савва Симонович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ордин Симон Пантелеевич
Мать: Ордина 1-Я Жена
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Саввична
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ордин Феофилакт (Филат) Саввич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Корзникова Анна Савельева (Саввична?)
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ордин Степан Саввич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Екатерина Саввична
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно