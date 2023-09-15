Бордукова (Горева) Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1888 ст.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1908 ст.
Дочь: Бордукова Анисья Семёновна
Отец ребёнка: Бордуков Семён Ануфриевич
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно