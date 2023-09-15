Бордукова (Горева) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордукова (Горева) Прасковья Ефимовна

Место рождения

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.05.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1888 ст.

Отец: Горев Ефим Терентьевич

Мать: Горева Агриппина Алексеевна

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Бордуков Семён Ануфриевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1908 ст.

Дочь: Бордукова Анисья Семёновна

Отец ребёнка: Бордуков Семён Ануфриевич

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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