Валявина (Мамыкина) Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Мамыкина) Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Валявинъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1911

Сын: Валявинъ Григорий

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1914

Сын: Валявинъ Николай

Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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