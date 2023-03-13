Валявина (Мамыкина) Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1911
Муж: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
17.12.1911
Сын: Валявинъ Григорий
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Рождение ребёнка
25.04.1914
Сын: Валявинъ Николай
Отец ребёнка: Валявинъ Карпъ
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан