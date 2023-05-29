Заколюкин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1671 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://ru.rodovid.org/wk/Запись:1495017
Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.

Сын: Заколюкин Иван Леонтиев

Мать ребёнка: не указана

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
https://ru.rodovid.org/wk/Запись:1495013
Смерть
Неизвестно
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