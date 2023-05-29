Заколюкин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
https://ru.rodovid.org/wk/Запись:1495017
Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.
Мать ребёнка: не указана
Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
https://ru.rodovid.org/wk/Запись:1495013
Смерть
Неизвестно