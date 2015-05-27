Тимурбулатов Салим Сагитович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения01.03.1947
Дата смерти27.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.2015
Похороны
Неизвестно