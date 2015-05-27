Тимурбулатов Салим Сагитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимурбулатов Салим Сагитович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

01.03.1947

Дата смерти

27.05.2015

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1947

Отец: Тимербулатов Сагит Нуритдинович

Мать: Тимербулатова (Вагапова) Хабиббадар Сагидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.2015
Похороны
Неизвестно

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