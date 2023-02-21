Ахматова Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахматова Мария Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Непенина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Ахматов Фёдор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Ахматов Фёдор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахматов Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Ахматов Фёдор Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахматов Фёдор Данилович

Смерть
Неизвестно
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