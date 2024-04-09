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Дьякова Марфа Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1870

Сын: Дьяков Илья Васильевич

Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович

Киселево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.04.1875

Дочь: Дьякова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович

Рождение ребёнка
26.07.1982 ст.

Дочь: Дьякова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович

Киселево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1984

Сын: Дьяков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович

Киселево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1984

Дочь: Дьякова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович

Киселево, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.12.1986

Дочь: Дьякова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяков Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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