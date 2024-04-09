Дьякова Марфа Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.07.1870
Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
07.04.1875
Дочь: Дьякова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
26.07.1982 ст.
Дочь: Дьякова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
01.01.1984
Сын: Дьяков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
26.02.1984
Дочь: Дьякова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович
Рождение ребёнка
26.12.1986
Дочь: Дьякова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Дьяков Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно