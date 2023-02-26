Иванов Евфимий Дмитриев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.04.1914
Дата смерти06.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914
Отец: Осипенков Дмитрий Иванов
Мать: Анна Демидова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.04.1914
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.