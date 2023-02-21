Плотников Григорий Иванович
Место рожденияАлтайский край, Залесовский район, п. Бердь
Дата рождения1917
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Плотников Иван
Алтайский край, Залесовский район, п. Бердь
Рождение ребёнка
11.12.1941
Сын: Плотников Павел Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1942