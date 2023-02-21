Плотников Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Григорий Иванович

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Место рождения

Алтайский край, Залесовский район, п. Бердь

Дата рождения

1917

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Плотников Иван

Мать: Плотникова Марина Никитична

Алтайский край, Залесовский район, п. Бердь
Рождение ребёнка
11.12.1941

Сын: Плотников Павел Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1942
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