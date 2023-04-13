Полуляхова Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1840
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1841
Дочь: Феодосия Антоновна
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1843
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1852
Сын: Полуляхов Илларион Антонович
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1854
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1856
Сын: Полуляхов Кирилл Антонович
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Полуляхов Харлампий Антонович
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1862
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно