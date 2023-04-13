Полуляхова Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуляхова Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1840

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1841

Дочь: Феодосия Антоновна

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1843

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Полуляхов Петр Антонович

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1852

Сын: Полуляхов Илларион Антонович

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1854

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1856

Сын: Полуляхов Кирилл Антонович

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Полуляхов Харлампий Антонович

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1862

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Полуляхов Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуляхов Антон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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