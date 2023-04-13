Луцкая (Орлова) Юлиана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Орлова) Юлиана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1907

Муж: Луцкий Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
27.04.1910

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
08.06.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
11.04.1916

Сын: Луцкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич

Рождение ребёнка
04.04.1920

Сын: Луцкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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