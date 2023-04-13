Луцкая (Орлова) Юлиана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1907
Рождение ребёнка
27.04.1910
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
08.06.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
11.04.1916
Сын: Луцкий Иван Иванович
Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич
Рождение ребёнка
04.04.1920
Отец ребёнка: Луцкий Иван Гордеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно