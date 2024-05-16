Жданова (--) Ксения Еремеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Жданова (--) Ксения Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Алексей Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: Жданова Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Жданов Алексей Афанасьевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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