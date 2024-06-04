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Кузнецов Прохор Потапов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

16.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Кузнецов Потап Герасимов

Мать: Кузнецова Ульяна Иванова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Федосья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1852

Жена: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Кузнецов Ермолай Прохоров

Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: (Кузнецова) Агафья Прохорова

Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Серякова (Кузнецова) Акилина Прохорова

Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Кузнецов Иван Прохоров

Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.09.1883
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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