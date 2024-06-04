Кузнецов Прохор Потапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти16.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Кузнецов Потап Герасимов
Мать: Кузнецова Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1852
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Кузнецов Ермолай Прохоров
Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: (Кузнецова) Агафья Прохорова
Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Серякова (Кузнецова) Акилина Прохорова
Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Кузнецова (Белякова) Марья Васильева (Александрова)
Смерть
16.09.1883
Причина смерти: от горячки