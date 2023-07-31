Ксения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Герасим Иванович

Мать: Ефросинья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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