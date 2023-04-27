van der Lecke Folpert II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van der Lecke Folpert II

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1190 и 1195

Дата смерти

До 09.08.1249

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1195 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1190 и 1195

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1215

Сын: Van Der Lecke Hendrick I

Мать ребёнка: Van Der Lecke Othilde

Бракосочетание
1217

Жена: Van Der Lecke Othilde

Работа или профессия
1219
Heer van de Lek
Работа или профессия
1219
Heer van de Lek
Работа или профессия
Неизвестно
Ridder, Heer van de Lek
Смерть
До 09.08.1249
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