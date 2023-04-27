van der Lecke Folpert II
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1190 и 1195
Дата смертиДо 09.08.1249
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1190 и 1195
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1215
Мать ребёнка: Van Der Lecke Othilde
Бракосочетание
1217
Жена: Van Der Lecke Othilde
Работа или профессия
1219
Heer van de Lek
Работа или профессия
1219
Heer van de Lek
Работа или профессия
Неизвестно
Ridder, Heer van de Lek
Смерть
До 09.08.1249