Котова Параскева Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Дымовских Матрона Иванова
Отец ребёнка: Котов Иван Тимофеев
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.04.1876
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Котов Иван Тимофеев
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Андрей Иванов
Отец ребёнка: Котов Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно