Котова Параскева Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Параскева Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Дымовских Матрона Иванова

Отец ребёнка: Котов Иван Тимофеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.04.1876

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Котов Иван Тимофеев

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Котов Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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