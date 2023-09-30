Хромов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Хромова Клавдия
Рождение ребёнка
29.09.1974
Дочь: Богданова Вера Александровна
Мать ребёнка: Хромова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хромов Павел Александрович
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хромова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно