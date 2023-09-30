Хромов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Хромова Клавдия

Рождение ребёнка
29.09.1974

Дочь: Богданова Вера Александровна

Мать ребёнка: Хромова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хромов Павел Александрович

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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