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Еремеев Василий Иванович

Место рождения

Маншино, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.12.1936

Дата смерти

05.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
31.12.1936

Отец: Еремеев Иван Александрович

Мать: Еремеева Анастасия Ивановна

Маншино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Зоя Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Зоя Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
05.12.1984
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Причина смерти: Other | Ишемическая болезнь сердца
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