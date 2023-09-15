Еремеев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения31.12.1936
Дата смерти05.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1936
Рождение ребёнка
13.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремеева Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремеева Зоя Васильевна
Смерть
05.12.1984
Причина смерти: Other | Ишемическая болезнь сердца