Анискина Анастасия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анискина Анастасия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1910

Дочь: Евдокия Климентиева

Отец ребёнка: Анискин Климентий Александров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.09.1912

Сын: Анискин Иван Климентьев

Отец ребёнка: Анискин Климентий Александров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анискин Климентий Александров

Смерть
Неизвестно
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