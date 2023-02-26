Анискина Анастасия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1910
Дочь: Евдокия Климентиева
Отец ребёнка: Анискин Климентий Александров
Рождение ребёнка
03.09.1912
Отец ребёнка: Анискин Климентий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно