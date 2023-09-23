Димоева Гюльнара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димоева Гюльнара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1976

Дочь: Феодорова Инга Отаровна

Отец ребёнка: Феодоров Отари Александрович

Рождение ребёнка
03.08.1978

Сын: Феодоров Аркадий Отариевич

Отец ребёнка: Феодоров Отари Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодоров Отари Александрович

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