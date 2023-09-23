Димоева Гюльнара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1976
Дочь: Феодорова Инга Отаровна
Отец ребёнка: Феодоров Отари Александрович
Рождение ребёнка
03.08.1978
Сын: Феодоров Аркадий Отариевич
Отец ребёнка: Феодоров Отари Александрович
Бракосочетание
Неизвестно