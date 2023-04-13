Глазова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазова Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1894

Сын: Глазов Петр Лукьянович

Отец ребёнка: Глазов Лукьян Феофилактович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Глазов Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Глазов Лукьян Феофилактович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазов Лукьян Феофилактович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1905
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