Глазова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1894
Отец ребёнка: Глазов Лукьян Феофилактович
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Глазов Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Глазов Лукьян Феофилактович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1905