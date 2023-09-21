Неплюева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Неплюев Константин Степанович
Отец ребёнка: Неплюев Степан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неплюев Владимир Степанович
Отец ребёнка: Неплюев Степан Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неплюев Александр Степанович
Отец ребёнка: Неплюев Степан Александрович
Бракосочетание
Неизвестно