Ильина Ефросинья Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Логин
Рождение ребёнка
06.09.1875
Сын: Ильин Иван Петров
Отец ребёнка: Ильин Петр Крест. Д. Зарослой Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1877
Сын: Ильин Иван Петров
Отец ребёнка: Ильин Петр Крест. Д. Зарослой Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно