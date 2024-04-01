Ильина Ефросинья Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Ефросинья Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Логин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1875

Сын: Ильин Иван Петров

Отец ребёнка: Ильин Петр Крест. Д. Зарослой Иванов

Рождение ребёнка
24.06.1877

Сын: Ильин Иван Петров

Отец ребёнка: Ильин Петр Крест. Д. Зарослой Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Петр Крест. Д. Зарослой Иванов

Смерть
Неизвестно
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