Луканин Веонор Вениамин Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луканин Веонор Вениамин Витальевич

Место рождения

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.07.1931

Дата смерти

22.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
22.10.1995
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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