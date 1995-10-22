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Луканин Веонор Вениамин Витальевич
Луканин Веонор Вениамин Витальевич
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Место рождения
Чусовой
, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Дата рождения
02.07.1931
Дата смерти
22.10.1995
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Чусовой
, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
22.10.1995
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
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