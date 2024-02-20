Рудь Трофим Семионович
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1828
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
21.08.1863
Жена: Рудь София Дементьевна
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1863г.запись № 11, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Смерть
Неизвестно