Рудь (Удод) София Дементьевна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения18.09.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1837
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
21.08.1863
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1863г.запись № 11, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Смерть
Неизвестно