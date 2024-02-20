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Рудь (Удод) София Дементьевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

18.09.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1837

Отец: Удод Дементий Григорьевич

Мать: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
21.08.1863

Муж: Рудь Трофим Семионович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка м/к 1863г.запись № 11, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Смерть
Неизвестно
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