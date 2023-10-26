Захарова Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1953
Отец: Бреднев Владимир
Мать: Бреднева Татьяна
Рождение ребёнка
02.04.1974
Дочь: Жирнова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Нестерович
Рождение ребёнка
01.04.1976
Сын: Захаров Владимир Ивановоч
Отец ребёнка: Захаров Иван Нестерович
Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно