Захарова Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1953

Отец: Бреднев Владимир

Мать: Бреднева Татьяна

Рождение ребёнка
02.04.1974

Дочь: Жирнова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Нестерович

Рождение ребёнка
01.04.1976

Сын: Захаров Владимир Ивановоч

Отец ребёнка: Захаров Иван Нестерович

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Нестерович

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