Семикова Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикова Марфа Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Семиковъ Иванъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758

Сын: Семиковъ Ведениктъ

Отец ребёнка: Семиковъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиковъ Иванъ

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