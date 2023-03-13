Семикова Марфа Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Семиковъ Иванъ
Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семиковъ Ведениктъ
Отец ребёнка: Семиковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семиковъ Иванъ