Сартин Мирон Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Сартин Яков
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Сартин Игнатий Крест. Д. Сивковой, Красноярской Вол. Миронов
Рождение ребёнка
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1764
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сартин Иван Миронов
Смерть
Неизвестно