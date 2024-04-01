Сартин Мирон Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сартин Мирон Крест. Д. Дубровной, Суминской Волости Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Сартин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Сартин Игнатий Крест. Д. Сивковой, Красноярской Вол. Миронов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Сартин Прокопий Миронов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Сартин Андрей Миронов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сартин Иван Миронов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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