Москалева (Скворцова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Скворцова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1934

Дата смерти

01.04.1917

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Москалев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Москалев Николай Степанович

Рождение ребёнка
29.09.1964

Дочь: Носкова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Москалев Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Николай Степанович

Смерть
01.04.1917
Рождение
07.01.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

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