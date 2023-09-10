Москалева (Скворцова) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1934
Дата смерти01.04.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Москалев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Москалев Николай Степанович
Рождение ребёнка
29.09.1964
Дочь: Носкова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Москалев Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1917
Рождение
07.01.1934
Отец: не указан
Мать: не указана