Мельников (Андреев) Николай Матфеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников (Андреев) Николай Матфеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1904

Сын: Мельников Иван Николаев

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
07.02.1907

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Анастасия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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