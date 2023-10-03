Мельников (Андреев) Николай Матфеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1904
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
07.02.1907
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Мельникова Анастасия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно