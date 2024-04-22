(Синельник) Анна Кузьминична (Косьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синельник) Анна Кузьминична (Косьмина)

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

25.07.1843 ст.

Дата смерти

19.07.1844 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
25.07.1843 ст.

Отец: Синельник Кузьма Моисеевич

Мать: Синельник Евдокия Евстихеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
27.07.1843 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино крестьяне помещика Судиенка Семен Григорьев сын Жоравлев, Сарра Андреева дочь Хоченкова.
Смерть
19.07.1844 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
21.07.1844 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на приходском кладбище.
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