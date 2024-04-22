(Синельник) Анна Кузьминична (Косьмина)
Место рождения
Дата рождения25.07.1843 ст.
Дата смерти19.07.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1843 ст.
Крещение
27.07.1843 ст.
Восприемники села Очкино крестьяне помещика Судиенка Семен Григорьев сын Жоравлев, Сарра Андреева дочь Хоченкова.
Смерть
19.07.1844 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
21.07.1844 ст.
Похоронена на приходском кладбище.