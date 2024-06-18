Кузьмичев Яков Самуилович 27.11.1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичев Яков Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1849 ст.

Отец: Кускин Самуил Антонович

Мать: Сонина Пелагея Вавиловна

воспр. Николай Фролович Борисов
Бракосочетание
08.11.1881 ст.

Жена: Кузьмичева (Сафронова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
11.01.1893

Сын: Кузьмичев Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Кузьмичева (Сафронова) Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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