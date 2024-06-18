Кузьмичев Яков Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.11.1849 ст.
Отец: Кускин Самуил Антонович
Мать: Сонина Пелагея Вавиловна
воспр. Николай Фролович Борисов
Бракосочетание
08.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
11.01.1893
Сын: Кузьмичев Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Кузьмичева (Сафронова) Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно