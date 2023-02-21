Усманов Зайнулла Губайдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно