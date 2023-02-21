Усманов Зайнулла Губайдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Зайнулла Губайдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Дети

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1940 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Усманов Губайдулла Хабибуллович

Мать: Усманова Бибихадича Гильмановна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Усманов Ахат Зайнуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Гамбар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Гамбар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова Гамбар

Работа или профессия
Неизвестно
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