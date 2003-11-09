Афанасьева (Коноплёва) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Коноплёва) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1909

Дата смерти

09.11.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Станки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иван Степанович

Рождение ребёнка
27.04.1941

Сын: Афанасьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Степанович

Смерть
09.11.2003

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