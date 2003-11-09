Афанасьева (Коноплёва) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1909
Дата смерти09.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Станки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1941
Сын: Афанасьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Степанович
Смерть
09.11.2003