Андрианова (Карташова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Андрианов Николай Александрович
Отец ребёнка: Андрианов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сапронова Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Андрианов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрианов Александр Александрович
Отец ребёнка: Андрианов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоус Галина Александровна
Отец ребёнка: Андрианов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапузина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Андрианов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942