Андрианова (Карташова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианова (Карташова) Анастасия Степановна

Андрианова (Карташова) Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташов Степан Егорович

Мать: Карташова Варвара Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Андрианов Николай Александрович

Отец ребёнка: Андрианов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сапронова Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Андрианов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрианов Александр Александрович

Отец ребёнка: Андрианов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоус Галина Александровна

Отец ребёнка: Андрианов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапузина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Андрианов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close