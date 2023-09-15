Федорченко Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафия Тихоновна
Мать ребёнка: Федорченко Евдокия
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федорченко Осип Тихонович
Мать ребёнка: Федорченко Евдокия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Федорченко Леонтий Тихонович
Мать ребёнка: Федорченко Евдокия
Рождение ребёнка
1837
Сын: Федорченко Петр Тихонович
Мать ребёнка: Федорченко Евдокия
Рождение ребёнка
1843
Сын: Федорченко Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Федорченко Евдокия
Бракосочетание
После 1846
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федорченко Дмитрий Тихонович
Мать ребёнка: Федорченко Евдокия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Федорченко-Мл. Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Федорченко Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорченко Евдокия
Смерть
Неизвестно