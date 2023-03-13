(Мокина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокина) Марфа

Место рождения

Александровка

Дата рождения

29.06.1873

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1873

Отец: Мокинъ Алексей

Мать: Мокина Гликерія

Александровка
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