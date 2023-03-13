Потешинъ Иванъ Никитинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смерти1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Потешинъ Фома
Мать ребёнка: не указана
Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1752
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область