Потешинъ Иванъ Никитинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потешинъ Иванъ Никитинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Потешинъ Фома

Мать ребёнка: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1752
Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
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