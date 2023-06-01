Чурилина Анисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина Анисия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Чурилина Мария Петровна

Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович

Рождение ребёнка
11.11.1823

Дочь: Чурилина Степанида Петровна

Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Чурилина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чурилин Павел Петрович

Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Петр Артамонович

Смерть
Неизвестно
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