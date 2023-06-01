Чурилина Анисия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Чурилина Мария Петровна
Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович
Рождение ребёнка
11.11.1823
Дочь: Чурилина Степанида Петровна
Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Чурилина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Чурилин Петр Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно