Крыгина (Телина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Телинъ Николай
Мать: ?
Бракосочетание
09.07.1906
Муж: Крыгинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
18.02.1909
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Крыгинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
11.01.1911
Сын: Крыгинъ Федоръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
05.07.1912
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Крыгинъ Сидоръ