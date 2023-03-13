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Крыгина (Телина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Телинъ Николай

Мать: ?

Бракосочетание
09.07.1906

Муж: Крыгинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
18.02.1909

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Крыгинъ Сидоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Крыгинъ Федоръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Сидоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1912

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Крыгинъ Сидоръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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