Красовский Иван Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1831
Сын: Красовский Василий Иванович
Мать ребёнка: Красовская Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Красовская Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Красовская Аграфена Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Красовская Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Красовская Аграфена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно