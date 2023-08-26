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Красовский Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Красовский Карп Осипович

Мать: Красовская Марья Яковлевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Красовский Василий Иванович

Мать ребёнка: Красовская Аграфена Андреевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Красовская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Красовская Аграфена Андреевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Красовская Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Красовская Аграфена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красовская Аграфена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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