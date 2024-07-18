(Шилова Нескоблинова) Екатерина Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шилова Нескоблинова) Екатерина Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1836

Муж: Нескоблинов Василий Федоров

[Witnesses: Климон Григорьев Нескоблинов, Емельян Семенов Нескоблинов; Федор Наумов Старадубцев, Петр Андреев Сизананов?]
Рождение ребёнка
25.05.1839

Сын: Нескоблинов Максим Васильев

Отец ребёнка: Нескоблинов Василий Федоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Нескоблинова) Устинья Василиева

Отец ребёнка: Нескоблинов Василий Федоров

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