(Шилова Нескоблинова) Екатерина Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1836
[Witnesses: Климон Григорьев Нескоблинов, Емельян Семенов Нескоблинов; Федор Наумов Старадубцев, Петр Андреев Сизананов?]
Рождение ребёнка
25.05.1839
Сын: Нескоблинов Максим Васильев
Отец ребёнка: Нескоблинов Василий Федоров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Нескоблинова) Устинья Василиева
Отец ребёнка: Нескоблинов Василий Федоров