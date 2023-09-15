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(Трекин) Анна Георгиевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

09.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1887

Отец: Трекин Георгий

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
03.11.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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