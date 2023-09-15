(Трекин) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения09.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1887
Отец: Трекин Георгий
Мать: не указана
Крещение
03.11.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно