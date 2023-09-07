Красовская Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасовская Валентина Петровна

Красовская Валентина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красовский Юрий Иванович

Отец ребёнка: Красовский Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красовский Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.