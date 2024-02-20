Шаншахин Эмре-юнус Эмитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаншахин Эмре-юнус Эмитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаншахин Эмит

Мать: Шаншахин Алсу Раилевна

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