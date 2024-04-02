Ксения Сергеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Сергей Фомин
Восприемница!!! МК-1831 У кого кто родился. 18/28.10.1831 Дватцать седьмаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родилась дочь Анаста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно