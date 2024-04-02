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Ксения Сергеева

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1721 г.р.

Мать

1705 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей Фомин

Мать: Третья Жена Евдокия Антонова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница!!! МК-1831 У кого кто родился. 18/28.10.1831 Дватцать седьмаго числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Василья Сергеева и законной его жены Марфы Алексеевой родилась дочь Анаста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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