Александрова Валентина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1980
Сын: Александров Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Александров Валерий Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1983
Дочь: Александрова Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Александров Валерий Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1988
Дочь: Александрова Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Александров Валерий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно