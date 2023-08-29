Александрова Валентина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Валентина Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1980

Сын: Александров Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Александров Валерий Павлович

Рождение ребёнка
29.07.1983

Дочь: Александрова Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Александров Валерий Павлович

Рождение ребёнка
29.03.1988

Дочь: Александрова Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Александров Валерий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Валерий Павлович

Смерть
Неизвестно
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